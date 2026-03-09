Alassio, martedì 10 marzo i funerali di Roberto Zanon

Si terranno domani, martedì 10 marzo alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale di S. Ambrogio ad Alassio, i funerali di Roberto Zanon, il 50enne tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto la sera di sabato scorso sull'Aurelia Bis a Villanova d’Albenga.

Zanon era a bordo della sua moto quando è rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone, evento che non gli ha lasciato scampo. Il rosario sarà recitato questa sera, lunedì 9 marzo, alle ore 17.30, nella stessa parrocchia. La famiglia ha chiesto, in luogo dei fiori, offerte a favore dell’AIRC.

A dare l’annuncio del lutto sono la figlia Silvia con Carla, la sorella Federica con Andrea, la zia Maria, i nipoti, i cugini e numerosi parenti e amici. Dopo il rito funebre, la salma proseguirà per il Tempio Crematorio di Savona.