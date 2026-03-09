 / Cronaca

Ancora una tragedia nel ponente savonese: donna trovata senza vita in un'abitazione di Loano

Vani i soccorsi dei sanitari; sul posto anche i carabinieri per constatare l'accaduto

Un'altra tragedia colpisce il ponente savonese, dopo il duplice episodio che ne fine settimana ha visto coinvolti due giovani turisti a Pietra e Alassio. E' accaduta a Loano dove, intorno alle 13, in un'abitazione di una delle vie del centro è stato trovato il corpo esanime di una donna. La vittima si sarebbe tolta la vita impiccandosi. 

A nulla è purtroppo servita la chiamata ai soccorritori. I militi della Croce Rossa loanese e il personale dell'automedica Sierra 4 non hanno potuto che constatare il decesso, avvertendo i carabinieri che sono giunti sul posto per espletare le verifiche di rito sul posto.

