Arboscello (Pd): "Il solito modello Toti, salta il confronto istituzionale ma comunica sui giornali"

"Questa mattina, apprendiamo dai giornali che Regione Liguria, con un piano trasmesso dalla Asl già due giorni fa, ha deciso come intende distribuire gli oltre 13 milioni del Pnrr destinati alla Sanità sul territorio savonese". Cosi commenta in una nota Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd.

"In barba a qualsiasi basilare educazione dei luoghi istituzionali e democratici, i mezzi di informazione hanno ricevuto la progettazione che consiglieri regionali e amministratori locali non sono riusciti ad avere in questi mesi, nonostante le continue richieste di delucidazioni, incontri e discussioni".

"Nessun confronto in Consiglio regionale e in Commissione Sanità regionale (convocata per parlare del tema domani!), nessun passaggio preliminare in conferenza dei sindaci, nessun coinvolgimento degli amministratori locali e nonostante l’annuncio di una visita a Savona, neanche un riscontro formale a Marco Russo, sindaco del capoluogo di Provincia che aveva chiesto un incontro a Toti, per proporre Savona come sede per ospitare uno degli ospedali di comunità" prosegue.

"Oltre al merito quindi, c’è un grave problema di metodo. L’amara conferma che, nel modello di governo del presidente e l’assessore alla Sanità Toti, i media e i giornali sono più importanti dei rappresentanti eletti dai cittadini, che la comunicazione è più importante del confronto istituzionale e democratico" conclude Arboscello.