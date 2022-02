Europa Verde, Loredana Gallo e Roberto Delfino nuovi portavoce della provincia di Savona

Nei giorni scorsi si è concluso il congresso provinciale di “Europa Verde-Federazione dei Verdi”. L'interessante confronto programmatico tra tutti gli iscritti si è concluso con l'elezione dei nuovi portavoce Loredana Gallo e Roberto Delfino, chiamati a coordinare il movimento ambientalista savonese in una delicata e problematica fase storica.

Loredana Gallo è un'insegnante molto impegnata nella progettazione di iniziative didattiche, in collaborazione con gli Enti locali, su progetti mirati alle tematiche ambientali. Collabora con professionisti esterni per la creazione di progetti rivolti ai bambini in età prescolare e scolare. Aderisce a molteplici iniziative di matrice animalista e ambientalista (che segue quotidianamente anche attraverso social e media) e partecipa attivamente alle campagne di Legambiente, WWF, ENPA e LIPU.