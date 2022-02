Ucraina, Lista Toti: "Occidente deve essere unito e dimostrare compattezza nel condannare quanto sta accadendo"

"Le immagini che tutto il mondo ha potuto osservare questa mattina ci lasciano sgomenti e fortemente preoccupati. Vogliamo condannare con forza l'aggressione militare che la Russia sta perpetrando ai danni dell'Ucraina, tenendo a specificare apertamente che la violenza e la prevaricazione tra nazioni non possono essere accettate in nessun contesto", fanno sapere in una nota i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria.

"Mai come oggi tutto l'Occidente deve essere unito e dimostrare compattezza nel condannare quanto sta accadendo in quei territori, con l'obbligo morale di intervenire per ristabilire la pace che deve essere l'obiettivo finale di ogni confronto. Non possiamo nasconderci e non pensare a tutti quei civili che in queste ore hanno perso la vita e tutto quello che possedevano".

"Tutto il Paese deve appoggiare il premier Draghi, il Governo italiano e gli alleati per ottenere una risoluzione pacifica del conflitto nel minor tempo possibile", concludono dalla lista Toti.