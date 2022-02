Carcare, aperto il nuovo parcheggio di via Barrili

Oggi, venerdì 25 febbraio, è stato aperto al pubblico il neonato parcheggio per autovetture e motocicli di via Barrili, ricavato sulla superficie esterna dell'autorimessa sotterranea costruita nel 1985.

L’intervento restituisce ai residenti 27 posti auto di cui uno per disabili, 3 per motocicli ed un carico e scarico per le merci delle adiacenti attività produttive. Nei prossimi giorni, verrà completato con la segnaletica verticale definitiva.

“Il progetto più ampio (quartiere in evoluzione) si inserisce tra gli interventi di riqualificazione urbanistica di alcuni quartieri del centro urbano di Carcare. Analogamente sono già stati realizzati in via Abba e via dei Gaggioni altri parcheggi, ricavandoli da aree in stato di precarietà o senza attuale destinazione d'uso. Di fatto quasi 60 nuovi posti auto, pubblici e liberi (bianchi) in zone ad alta densità abitativa” spiega il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.

“Nella fattispecie, sono state ripassate le guaine di impermeabilizzazione, il fondo in asfalto, eseguito il rifacimento griglie, e pendenze acque piovane, in continuità a quanto già realizzato nel 2016/2017 in seguito alla sprovincializzazione della via. Di fatto abbiamo trasformato un'area senza precisa destinazione d'uso in una soluzione pratica all'assenza e razionalizzazione di posti auto per i residenti” conclude De Vecchi.