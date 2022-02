Giustenice: in pensione Pier Luigi Vassallo, storico responsabile dell'ufficio tecnico

Il comune di Giustenice saluta il geometra Pier Luigi Vassallo, responsabile dell'ufficio tecnico, che dal 1° marzo sarà ufficialmente in pensione dopo circa trent'anni di impegno negli uffici del comune dell'entroterra pietrese.

"A nome di tutta la comunità di Giustenice porgo il più sentito ringraziamento per aver svolto con professionalità e dedizione la propria mansione mettendo sempre a disposizione tutte le proprie competenze. Grazie Pier Luigi" il pensiero postato su Facebook dal sindaco Mauro Boetto a poche ore di distanza dal saluto ufficiale dell'amministrazione e dei colleghi allo storico dipendente comunale.

Il geometra Vassallo, prima di congedarsi dal mondo del lavoro, ha voluto dedicare un pensiero agli utenti dell’ufficio tecnico e alla cittadinanza di Giustenice: "Andare in pensione è un passaggio importante della vita ed è pieno di significati. Ho trascorso intere giornate in questo Comune facendomi un'esperienza straordinaria che mi fa andare via con un bagaglio carico di amicizie e di umanità. Ho avuto l’occasione di conoscere e di lavorare con persone valide, con professionisti seri e capaci e purtroppo anche con persone (per fortuna poche) non propriamente apprezzabili. Desidero pertanto rivolgere a tutti Voi un sentito saluto al termine della mia carriera".

"Il pensionamento per alcuni è un sogno da raggiungere, per altri potrebbe essere un incubo, un pensiero da rimandare più lontano possibile; in ogni caso, un momento di passaggio carico di tanti significati, desiderato e nel contempo temuto. Comunque un cambiamento importante - continua - Vado via in assenza di tristezza o di nostalgia, lasciando però colleghi che sono diventati cari amici, spesso insieme con me impegnati nellaffrontare le problematiche che quotidianamente si presentavano. Non nego che durante il corso degli anni sono aumentate le responsabilità, gli incarichi e le preoccupazioni, e non voglio con questo raccontare le esperienze della mia vita, ma evidenziare semplicemente che l’impegno a cui sono stato destinato ha rappresentato una parte importante della mia esistenza".

"Il mio grazie va alle varie Amministrazioni che si sono succedute, in particolare a quella del Sindaco Morro, che molto spesso mi ha frenato nei confronti del pubblico e mi ha reso più duttile, e a quella dell’attuale Sindaco Boetto che con la sua carica di umanità, oltre che di pazienza e competenza, ha saputo prendermi nella giusta maniera dandomi le opportune dritte (resta celebre in particolare 'su questa partita bisogna correre') per guidare e organizzare il tutto, compito assai arduo, soprattutto in questi due anni tanto complicati dallemergenza sanitaria".

"Inoltre il mio grazie va al collega Andrea con il quale ho instaurato un rapporto di fraterna amicizia e di sincero affetto anche per la sua tolleranza e per la sua umana comprensione, con cui ho condiviso problemi e soluzioni durante il mio servizio; alle care colleghe della Segreteria e della Ragioneria, Franca e Silvia, con le quali ho trascorso tanti bei momenti, nonostante a volte la mia insistenza e ostinazione, in particolare con Franca insieme dall’inizio del mio servizio, che mi ha spesso sopportato con pazienza. Colleghe con le quali ho costruito un rapporto di sincera amicizia e valida collaborazione per la loro continua disponibilità e amabile presenza; al carissimo Marco Ferrari che mi ha anticipato nell’andare in pensione e con il quale, durante il nostro percorso lavorativo, abbiamo avuto epici scontri ma sempre nel rispetto dei ruoli; ai Segretari comunali che si sono succeduti, specie all’attuale Dottor Trevisano con cui ho instaurato nel tempo un percorso amicale".

"Saluto inoltre in ultimo, ma non per importanza, la popolazione e gli utenti di Giustenice (per la verità anche quelli venuti da fuori) - conclude Vassallo - Probabilmente per qualcuno sarò risultato competente ed empatico, per altri sarò apparso di difficile approccio tanto da essere soprannominato 'orso' e forse definito con qualcosa di peggio: quindi a qualcuno mancherà la mia presenza, per altri tolgo l’incomodo. Comunque grazie di tutto, un abbraccio e vi ricorderò sempre".