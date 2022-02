Alloggi Polstrada Savona, la Silp Cgil - Uil: "Si cerca di risparmiare, ma si gettano via risorse senza una logica a supporto"

"Una goccia nel mare. Ma pur sempre un segnale! Da anni ci battiamo per ribadire che il territorio ha bisogno di poliziotti e finalmente eccoci accontentati. Tre nuovi giovani operatori di polizia sono stati assegnati alla Sezione di Savona". Così, attraverso una nota stampa, la Federazione Silp Cgil - Uil Polizia, Segreteria Provinciale Savona.

"Le promesse sono state mantenute - prosegue la nota - I dubbi, sotto questo profilo, allontanati, almeno per il momento. Ne rimangono altri! Ci chiediamo com’è possibile che, da una parte, si chiuda il Distaccamento di Finale Ligure - per risparmiare, si dice nella stanza dei bottoni – dall’altra, si gettino via risorse senza una logica a supporto! Negli ultimi anni, nonostante la riduzione degli organici, un intero piano dello stabile di corso Agostino Ricci è stato riconvertito ad uso uffici. E già qui la prima stranezza – diminuiscono gli operatori, si allargano gli uffici – A che prezzo? Cancellate le camere destinate ad ospitare i nuovi poliziotti! Ma non finisce qui: dove saranno ospitati i nuovi poliziotti a cui il Dipartimento ha l’obbligo di fornire una camera? Nella vicina Questura? Neanche qui. Seconda stranezza ma ecco risolto l’arcano: in strutture private!"

"Quindi,ricapitolando, da una parte si cerca di risparmiare, dall’altra si sprecano soldi che avrebbero ben potuto essere risparmiati! Nel frattempo noi abbiamo avviato i necessari approfondimenti" concludono dalla Silp Cgil - Uil Polizia savonese.