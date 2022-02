Spacciavano droga in monopattino: restano in carcere i due albanesi arrestati a Cairo

Restano in carcere i due trentaquattrenni albanesi arrestati martedì sera dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte.

Nella mattinata infatti il Gip di Savona, Dr. Emilio Fois, sulla scorta delle risultanze delle indagini dei carabinieri e sulla base della richiesta del Pubblico Ministero, la Dr.ssa Chiara Venturi, ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere a carico dei due finiti in manette in flagranza di reato per spaccio di cocaina.

Contestualmente sono partiti ad opera dei carabinieri, che lo hanno segnalato all'agenzia delle entrate, le attività di accertamento e verifica sulle condizioni di locazione dell’appartamento occupato dai due. Un'abitazione che sarebbe stata subaffittata in nero, senza che il proprietario ne fosse a conoscenza: proprio il fatto che la locazione dell’appartamento non fosse stata opportunamente registrata, rappresentava per i due motivo di sicurezza al fine di condurre affari illeciti legati allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Tornando all'arresto di martedì scorso, tutto è nato a seguito del suicidio di una giovane donna cairese legata all'ambiente del traffico di sostanze stupefacenti nel comune valbormidese. L’evento aveva insospettito i militari della Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte che avevano così incominciato a seguire i movimenti degli arrestati anche con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Investigativo di Savona.