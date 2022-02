Guerra in Ucraina, corteo della comunità savonese per le vie di Savona: "Abbiamo bisogno di tutti quelli che vogliono la pace"

Continua a far sentire alta la propria voce la comunità ucraina presente in provincia di Savona.

Nel pomeriggio di ieri dopo la funzione nella chiesa del Sacro Cuore di Corso Colombo officiata dal cappellano Vitaly Tarasenko nella quale i cittadini ucraini hanno pregato per il popolo coinvolto nella guerra avviata dalla Russia di Vladimir Putin, in tanti sono poi partiti, esponendo alcuni striscioni di pace e le bandiere ucraine, in un corteo che ha attraversato Corso Colombo, via Giacchero, Corso Mazzini, piazza Pertini, corso Italia, via Verzellino raggiungendo il Duomo per una benedizione celebrata dal Vescovo Calogero Marino.

"Noi non siamo soli, esserlo, lasciati da parte, abbandonati, ha prodotto il frutto di questa guerra dopo anni di un piccolo fuoco acceso, abbiamo adesso il fuoco in tutto il mondo e sta bruciando tutti, siamo di fronte ad una minaccia molto grande. Abbiamo capito che da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno di tutti quelli che vogliono la pace. Noi siamo per la pace non solo in Ucraina, ma anche in Russia e in Bielorussia" ha detto Padre Tarasenko.

"Credo sia inevitabile commuoversi in un momento come questo, mi colpisce molto che nell'ora di una così grande debolezza, paura, voi confidiate soltanto nel signore e nell'amicizia delle persone che vi sono vicino. Come ci ha ricordato il Papa noi non abbiamo nessuna arma se non la preghiera e il digiuno, sono le uniche armi che si hanno contro il demone della guerra e della violenza, voi state combattendo con queste armi e il signore vi ascolterà" ha proseguito Don Gero.

Il pellegrinaggio è poi proseguito arrivando in piazza Mameli passando in via Manzoni e via Paleocapa.