Messa in sicurezza del Rio Molinero a Legino, riprendono i lavori. Sindaco Russo: "Dobbiamo definire i tempi che devono essere brevi e certi"

"Sono contento che i lavori siano finalmente ripresi, come avevamo chiesto. Nei prossimi giorni dobbiamo definire i tempi del cantiere che devono essere brevi e certi".

A dirlo è il sindaco di Savona Marco Russo in merito al cantiere di Legino per la messa in sicurezza del rio Molinero che era fermo da circa un mese.

Lo stop ai lavori in via Bove e via Buonarroti, causato da un contenzioso tra lo stesso comune e la ditta incarica degli interventi, sta infatti creando particolare malumore tra i cittadini. Con la decisione di dare il via agli interventi sotto Natale che aveva inoltre infastidito particolarmente soprattutto gli esercenti.

La settimana scorsa il primo cittadino e l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi avevano avuto un'interlocuzione con i commercianti e residenti del quartiere leginese i quali, come già avvenuto in una riunione nella Sms Milleluci, avevano esternato la loro preoccupazione in merito alle tempistiche degli interventi.

Lo stesso Parodi aveva intimato all'impresa di riprendere immediatamente i lavori" e aveva "verificato che l’interruzione era attribuibile a un errore dell’impresa che ora deve, quindi, rimediare, anche a tutela dei commercianti e dei cittadini di Legino".

"Quando si parla di cantieri così impattanti il rispetto dei tempi è fondamentale. E’ un intervento molto invasivo per Legino, per i suoi cittadini e per i suoi commercianti con cui siamo in costante contatto" aveva aggiunto.