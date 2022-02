Meteo, domani (1° marzo) prevista spolverata di neve nell'entroterra

L’ultima giornata dell’inverno meteorologico (che per convenzione va dal 1 dicembre al 28 febbraio) è caratterizzata ancora una volta da cielo completamente sereno sulla Liguria; i venti sono prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati (nella notte ancora qualche raffica di burrasca come a Casoni di Suvero, nello spezzino, dove si sono toccati 84.6 km/h) mentre il mare è tra poco mosso e mosso.

Temperature minime rigide nella notte, soprattutto nelle zone interne: il record del freddo spetta a Sassello con -7.5°, seguita da Ferrania (Cairo Montenotte) con -6.8°, Loco Carchelli (Rovegno, Genova) con -6.3°, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) con -6.0°. Nello spezzino spicca il -2.5° di Santa Margherita Vara, nel comune di Carro. Alle ore 10.00 la rete Omirl segnala, come valore più elevato, 14.1° registrato a Monterosso (La Spezia).

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal: oggi, lunedì 28 febbraio, nulla da segnalare.

Domani, martedì 1° marzo, nella notte occasionali spolverate nevose nelle zone interne di A e B e su D (quota neve 400-500 m) per il transito di un rapido impulso freddo da nordest. Nelle prime ore della notte repentino ingresso di venti sostenuti dai quadranti settentrionali fino a forti con locali raffiche fino a 60/70 km/h, in attenuazione nel corso della mattinata. Il brusco calo delle temperature associato all'ingresso dei venti settentrionali determina diffuse condizioni di disagio fisiologico per freddo nella prima parte della giornata