Pronto intervento sociale, sul sito del comune di Albenga un avviso per gli enti del terzo settore

È stato pubblicato dal distretto sociosanitario numero 4 sul sito ufficiale del comune di Albenga (CLICCA QUI) un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa react-eu.

Gli interventi per cui gli enti del terzo settore si candidano a questo avviso sono: 1) pronto intervento sociale; 2) accesso alla residenza anagrafica e fermo posta.

A seguito di presentazione della manifestazione di interesse, verrà costituito un tavolo di co-progettazione costituito da personale del Distretto sociosanitario n.4 albenganese e dei comuni appartenenti allo stesso nonché dai soggetti che hanno manifestato interesse, finalizzato alla presentazione del progetto, completo in ogni sua parte, al Ministero competente.

Il tavolo sarà permanente, in caso di approvazione del progetto da parte del Ministero, e si riunirà periodicamente secondo le necessità, nella fase di attuazione, per il monitoraggio e per redigere il piano di rendicontazione finanziaria.

I soggetti interessati a partecipare all’avviso dovranno far pervenire, entro il 5 marzo esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it la propria manifestazione di interesse.

Afferma l’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia: "La partecipazione a questo avviso è fondamentale al fine di costruire una progettualità che dia risposte costante alle esigenze dei cittadini e per un efficace contrasto alla povertà".