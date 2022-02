Alassio si mobilita per l’Ucraina: raccolta di beni di prima necessità, cosa serve e i punti di raccolta

La situazione è apocalittica in Ucraina e mancano beni di prima necessità per tutti: uomini al fronte, donne, bambini, anziani. Per questo motivo, molte associazioni si stanno mobilitando per fornire al più presto aiuti.

Ad Alassio Larissa (329 3435600) e Paula (345 6078727) stanno organizzando un primo invio grazie a un bus che dovrebbe partire per l’Ucraina giovedì 3 marzo.

Servono con urgenza: indumenti e giocattoli, entrambi nuovi o usati, ma ben tenuti e puliti, coperte, farmaci, in particolare antidolorifici, antifebbrile, emostatici, kit pronto soccorso, siringhe, ghiaccio istantaneo, salviette umidificate, cibo in scatola a lunga conservazione, assorbenti, pannolini.

Per conoscere i punti di raccolta è possibile chiamare Larissa o Paula.

Vista l’urgenza e la drammatica situazione, è auspicabile la massima partecipazione.