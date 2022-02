Albisola, raccolta beni di prima necessità per l'Ucraina

"A seguito delle numerose richieste di partecipazione e manifestazioni di solidarietà da parte dei cittadini albisolesi, sentiti i rappresentanti del comitato delle associazioni di volontariato "Albisolidale", anche Albisola si unisce all'appello dell'associazione Pokrova per la raccolta di beni di prima necessità per i cittadini ucraini in questo difficile e drammatico momento di conflitto". Lo comunica sulla propria pagina l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Garbarini .

Ad Albisola sarà possibile conferire: venerdì 4 dalle ore 10 alle 12 presso il cortile retrostante il Municipio; per chi fosse impossibilitato nella giornata di venerdì, è possibile conferire presso la segreteria della Croce Verde, all'angolo tra via dei Levantino e via dei Conradi tutti i giorni dalle 17 alle 19 fino a giovedì.

"Tutto il materiale raccolto in questa settimana partirà nella serata di venerdì alla volta del confine tra Polonia e Ucraina - conclude l'amministrazione Garbarini - Ringraziamo in anticipo tutta la cittadinanza albisolese per la partecipazione e il forte spirito di solidarietà già espresso e che esprimerà in questa occasione speciale di bisogno. Per maggiori informazioni: i contatti di Savona dell'associazione Pokrova - Andry 388 8889419".