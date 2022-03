Pallavolo e solidarietà: a Feglino il 27 marzo una giornata per aiutare la famiglia colpita dall'incendio dell'abitazione

Si farà veicolo di solidarietà lo sport il prossimo 27 marzo a Feglino, dove Volley Team Finale e Associazione Volontari Feglinese organizzeranno un torneo di pallavolo aperto a "Under 12" e "Under 14" per aiutare la famiglia di due giovani atleti del sodalizio finalese colpita lo scorso 23 gennaio dall'incendio che ha devastato l'abitazione di famiglia.

"Play 4 Help" sarà il nome del torneo che prenderà il via alle ore 10 presso il campo sportivo di Feglino e vedrà coinvolte squadre formate da quattro giocatori, di cui almeno un maschio, divisi in due classi su altrettanti campi da gioco: da una parte quartetti formati dalle leve 2007, 2008 e 2009; dall'altro squadre delle leve 2010, 2011 e 2012.

Il costo dell'iscrizione, il cui termine ultimo è fissato al 13 marzo, è di 10 euro ad atleta, comprensivo di pranzo. Vi sarà però la possibilità di ristoro anche per spettatori tifosi per una giornata di sport all'aria aperta e solidale, con l'accompagnamento per la durata delle parte dell'animazione portata da Max Dj Crippa.

Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto alla famiglia dei due giovani tesserati del VT Finale andando a sommarsi alla raccolta fondi avviata dalla Consulta del Volontariato (leggi QUI).