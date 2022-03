Aumento indennità di amministrazione, ispettorato del lavoro escluso: presidio davanti alla Prefettura (FOTO e VIDEO)

Esclusione dell'Ispettorato del Lavoro dal decreto di adeguamento delle indennità di amministrazione, adeguamento previsto invece per tutti gli altri dipendenti del Comparto Ministeri.

Queste le motivazioni che hanno portato una ventina di dipendenti della sede di Savona a dar vita ad un presidio davanti alla Prefettura questa mattina.

"L'ispettorato del lavoro è stato escluso in questa fase dall'incrementi dell'indennità di amministrazione che riconosce appunto la specificità dell'attività svolta dal personale amministrativo, ed è l'unico che rispetto agli altri Ministeri non ha visto riconosciuto questo adeguamento" spiega Domenico Mafera, Fp Cisl presente insieme a Giancarlo Bellini, Cgil.

Inoltre vogliono anche mettere in evidenza la necessità di investire nell'incremento dell'organico e la necessità di prevedere gli investimenti economici indispensabili per potenziare le attività istituzionali, ispettive e amministrative, anche in relazione alle nuove attribuzioni in materia di sicurezza del lavoro.

"Chiediamo al Prefetto un suo intervento perchè rappresenti la situazione al Governo. L'ispettorato del lavoro lo scarso anno ha avuto l'attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto alla sicurezza, sappiamo che questo ambito all'interno dei posti di lavoro è un tema assolutamente all'attenzione e l'ispettorato sercita un ruolo fondamentale da questo punto di vista" conclude Mafera.

La mobilitazione nazionale in corso, e la manifestazione del 4 marzo, precedono una giornata di sciopero già proclamata per il 18 marzo.