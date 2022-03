Borghetto S. Spirito, ad un passo dalla conclusione i lavori di difesa del litorale

"Non è stato facile - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - ottenere dalla Regione l’autorizzazione per questa tipologia di intervento. Negli anni, il sistema di difesa esistente, realizzato su indicazione della Regione con gli isolotti semi soffolti, ha palesato pregi ma anche difetti che questa nuova tecnica dei massi sparsi dovrebbe mitigare se non addirittura risolvere. Negli ultimi anni le mareggiate hanno provocato spesso danni alla costa e minacciato seriamente l’abitato. La quarta secca, il ripascimento, le barriere a terra e in particolare i massi sparsi contribuiranno a migliorare sensibilmente la resilienza costiera. Per questo motivo ho voluto che vi fosse grande attenzione sulla corretta esecuzione di questa opera, al punto da richiederne una verifica accurata. Sia i rilievi strumentali con i subacquei che le riprese effettuate con un drone hanno fatto emergere alcune lacune che verranno finalmente risolte entro la fine del mese".