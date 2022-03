Aism Savona scende in piazza per aiutare le donne con sclerosi multipla

“Diamo un aiuto concreto alle donne con sclerosi multipla, le più colpite dalla malattia. Diamoci una mano, tutti insieme, per continuare a supportare chi ogni giorno affronta la sclerosi multipla e per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti.” E’ l’appello di Aism che in occasione della Festa della Donna distribuirà le Erbe Aromatiche per aiutare la ricerca scientifica ma soprattutto per potenziare i servizi dedicati alle donne con sclerosi multipla.

Ognuno potrà ricevere un kit con un mix di due piante di erbe aromatiche profumate a fronte di una donazione di 10 euro. Si va dal timo aromatizzato anche al limone, alla maggiorana, rosmarino, salvia e origano. Un misto di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i piatti della nostra cucina.

Aism Savona anche quest’anno scenderà nelle seguenti piazze: via Paleocapa, Savona; piazza Cavour, Vado Ligure; piazza Beato Jacopo, Varazze; piazza del Popolo, Albisola Marina; piazza Stallani, Cairo Montenotte; piazza San Nicolò, Pietra Ligure; piazza IV Novembre, Albenga; via Garibaldi, Villanova D'Albenga; Bardino Nuovo e Bardino Vecchio, Tovo San Giacomo; via Pertica, Finale Ligure; via Garibaldi, Spotorno; piazza della Chiesa, Valleggia.

Le persone con sclerosi multipla sono state colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus: a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela. Con i fondi raccolti con le Erbe Aromatiche, AISM potrà garantite le risposte di cura, di assistenza e di supporto alla persona.

Molti chef sosterranno la manifestazione. Al fianco di Aism la splendida madrina Antonella Ferrari, attrice, scrittrice e donna con SM. Con lei gli ambasciatori Francesca Romana Barberini, conduttrice radio, TV e Food Ambassador, gli chef Alessandro Dentone e Roberto Valbuzzi e tutti gli amici che promuovono “le Erbe Aromatiche di Aism” attraverso i loro canali social. All’interno dei kit delle Erbe Aromatiche di Aism offerte dai volontari dell’associazione nelle principali piazze italiane, ci sarà una cartolina informativa con un un QRCode, un codice a barre. Inquadra e guarda uno dei tanti video degli “amici di Aism” che daranno preziosi consigli e idee sfiziose su come utilizzare le erbe aromatiche, non solo in cucina.

A sostegno della campagna anche il numero solidale Aism 45512, per finanziare i servizi sul territorio erogati dalle 98 sezioni a sostegno delle persone con sclerosi multipla. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.

Cos’è la SM. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 130 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere anche la ricerca scientifica.

L’Aism, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Sezione di Savona ai seguenti numeri: Asti Arturo 347 2926165 - Zunino Primo 329 0183971. Aism Savona è anche su Facebook come Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Savona).