Il cuore solidale dei finalesi pronto a mobilitarsi per l'Ucraina: riavviata la "spesa sospesa"

Il cuore solidale dei finalesi, già palesatosi in diverse occasioni, è pronto a battere anche in sostegno della popolazione ucraina.

Dopo la veglia di preghiera organizzata con le associazioni e le parrocchie, la Consulta del Volontariato coordinerà anche la raccolta di beni di prima necessità non solo alimentari (come omogeneizzati, pasta, riso, farina, tonno e carne in scatola, dolci confezionati, thé in bustina e caffè solubile, piatti e posate monouso) ma anche per l'igiene personale (pannolini, assorbenti, salviette umide, sapone, shampoo, asciugamani), materiale medico (mascherine, garze, siringhe e guanti monouso) o farmaceutico (analgesici, antidiarroici, antisettici).