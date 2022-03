Il grande cuore di Savona per l'Ucraina: camion di aiuti e ospitalità per i rifugiati (FOTO e VIDEO)

Un passa mano continuo per caricare il secondo camion di materiale, prima ancora c'è chi lo smista, chi divide con i cartellini e chi chiude i pacchi.

E' un lavoro, nella sua difficoltà, più che certosino ma fa impressione entrare dentro la chiesa del Sacro Cuore di Corso Colombo a Savona.

Il 24 febbraio, 8 giorni fa, primo giorno di guerra dentro la cattedrale si sentivano solo le voci dei cittadini ucraini in preghiera, ieri e da qualche giorno a questa parte la comunità, i volontari, le associazioni si sono unite e senza pausa sono al lavoro per aiutare i propri concittadini colpiti dalla guerra in Ucraina.

Cibo, generi di prima necessità, medicinali, prodotti per l'igiene personale, vestiti e tanto altro sono stipati all'interno in quantità industriale ed è un'immagine che fa capire quanto la generosità della provincia di Savona non si sia fatta attendere.



"Due giorni dopo il nostro annuncio abbiamo già fatto partire un camion, poi un secondo e andremo avanti così per il terzo, perché c'è tantissima roba, si è attivata anche la Croce Rossa, l'associazione degli alpini e molti altri. Savona è molto aperta per gli aiuti, grazie mille" dice Andrii Shabliuk del comitato ucraini di Savona.

"Arrivano in tanti da Savona che propongono posti letto per accogliere le persone, un signore ha messo a disposizione la sua casa per aiutare tre famiglie - conclude - aspettiamo i profughi, per ora sono arrivati 5-6 nuclei familiari da Kharkiv, Zorya, Leopoli".