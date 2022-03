Ucraina: l'associazione Conadi in prima linea per favorire il ricongiungimento familiare dei bambini in fuga dalla guerra

Una richiesta di aiuto dal Presidente dell’Associazione Conadi (Consiglio nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza) Dott. Umberto Palma, tenuto conto del delicatissimo momento che stanno vivendo i bambini, le donne, gli uomini dell’Ucraina.

Conadi sta infatti organizzando un ponte umanitario per favorire il ricongiungimento familiare dei bambini in fuga dalla guerra con le loro famiglie. Presso Kiev è già presente una base operativa e l’Ambasciata ucraina ha chiesto l’aiuto dell’Associazione.

Anche il governo polacco ha autorizzato i bus ad entrare in territorio ucraino per prendere, in zona sicura, i bambini e le donne che li accompagnano.

Poche ore fa è arrivata una richiesta urgente dai volontari sul campo, di soluzioni di iodio in quantità notevole, in quanto tutti gli ospedali civili e militari ed i presidi sanitari si stanno preparando all’emergenza nucleare.

Riferimenti :

www.conadi.it/ucraina/

IT4600200803284000105929416

CONADI onlus

Presidente Regione Liguria

Dott.ssa Colomba Tirari

Referente Provincia Savona

Dott.ssa Patrizia Lanzoni

patrizialanzoni004@gmail.com