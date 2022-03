Investimento pedonale stamani ad Albenga in via Genova all'angolo con viale Liguria, nel quartiere di Pontelungo: stando a quando riportato un'auto avrebbe colpito una donna mentre questa si trovava sulle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca ingauna con l'aiuto dell'automedica che hanno trasportato la vittima in ospedale per i controlli del caso, e una pattuglia della Polizia per accertare la dinamica del sinistro.