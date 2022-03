Aiuti al popolo ucraino: a Savona la raccolta di beni dal 14 marzo si sposta al mercato di Pilalunga

"Lunedì 14 marzo apre l’hub nel mercato di Pilalunga per la raccolta dei beni di prima necessità".

Come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore al Welfare e alla Comunità Riccardo Viaggi, il Comune di Savona ha individuato nell’area mercatale di Quiliano uno spazio idoneo, sia per spazio sia per conformazione - a far da collettore per tutto ciò che fino a pochi giorni fa veniva portato nella Chiesa del Sacro Cuore dai savonesi desiderosi di aiutare il popolo ucraino inviando beni di prima necessità.

"Voglio ringraziare la Chiesa del Sacro Cuore - ha detto l’assessore - per la grandissima disponibilità e anche tutti i savonesi e anche gli abitanti della provincia che hanno dato prova di una generosità straordinaria".

L’hub, spiega ancora Viaggi, "sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19 con l’eccezione del mercoledì, giorno durante il quale l’orario sarà soltanto dalle 16 alle 19. A garantire l’apertura e l’organizzazione della raccolta saranno le stesse associazioni di volontariato che fin dalle prime ore hanno gestito la raccolta nella chiesa di corso Colombo".

"L’area individuata - spiega ancora Viaggi - è adatta a gestire lo smistamento delle merci, i soffitti alti, ad esempio, consentono di impilare i pallet in modo che le operazioni di carico siano più agevoli; più facile sarà anche per i tir muoversi, parcheggiare e fare manovra".