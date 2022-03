Domenico Costantino nominato responsabile di Azione Cristiana Evangelica in provincia di Savona

“Domenico Costantino, uno dei responsabili del Centro Cristiano Makarios di Toirano, è stato nominato responsabile di Azione Cristiana Evangelica nella provincia di Savona. Gli auguro buon lavoro. Dio lo benedica e accompagni”. Lo dichiara in una nota Massimo Zarrillo , che guida A.C.E. in Liguria.

“Esprimiamo la nostra gratitudine a questo fratello, così come ricordiamo il predecessore, il compianto Gino Pezzuto. Il lavoro di Domenico renderà la nostra realtà più estesa e forte. Siamo pronti ad aumentare il bacino elettorale di Giorgia Meloni e Fratelli d’ Italia, partito con cui collaboriamo dal 2015 e di cui facciamo parte a pieno titolo da quest’ anno, in sempre più zone del nostro Paese”, spiega il presidente Adriano Crepaldi.

A.C.E. è un’ associazione radicata in 20 regioni, 35 province e in contatto con molte delle 6.010 chiese evangeliche e altre confessioni cristiane in Italia (cattolici, ortodossi e anglicani).