Loano, sorrisi ed emozioni con il pet-lab alla residenza protetta Ramella (FOTO e VIDEO)

Si è svolta questa mattina, a cura dell'associazione “Due Zaini e un Camallo” di Loano ed Equus Lab, la trekkinata urbana nel cuore di Loano unita al pet-lab con Attila, Mirtilla, Cenere e Lady D, gli ospiti della residenza protetta Ramella ed i ragazzi dell'istituto Falcone di Loano.

Con il termine “trekkinate”, Luca Riolfo e Valentina Staricco di “Due Zaini e un Camallo” indicano escursioni a metà tra il trekking e la camminata; seguono itinerari accessibili a tutte quelle persone che, anche senza preparazione atletica, vogliono scoprire l'entroterra (e non solo) della nostra regione. Grazie alle loro “trekkinate”, Luca e Valentina vanno ad esplorare gli aspetti naturalistici, culturali ed enogastronomici che si presentano lungo il percorso. Le loro uscite sul territorio sono poi pubblicate sull'omonima rivista pubblica da “Due Zaini e un Camallo”.

La “trekkinata urbana” sul territorio di Loano ha abbinato l'escusione in senso classico ad un'attività di pet-lab: “Il pet-lab è una sorta di pet therapy itinerante che segue in parte il trekking urbano già proposto nella rivista edita dalla nostra associazione culturale dal titolo 'Loano, not conventional experiences'”. Nell'ottica consolidata di valorizzare il senso di comunità, lungo il percorso pensato per il comune di Loano, sono state proposte un paio di tappe che hanno permesso ai nonnini dell'istituto Ramella di conoscere tre pony e una pecorella ed interagire con loro. Successivamente, invece, il passaggio all'istituto Falcone.

A guidare gli animali protagonisti del pet-lab, Malvina Abbattista: “Desidero regalare un po’ della mia fortuna, della magia che questi animali generano come se fossero stati toccati da un incantesimo perpetuo - ha spiegato - Durante il pet-lab gli incontri con i pazienti possono essere di diversa natura, intensità e durata a seconda della condizione dei pazienti e dalle disposizioni mediche. Attualmente ho già presenziato in tre case di riposo, vedendo anziani alzarsi dopo anni di sedentarietà. Prendersi cura di questi animali può innescare in loro nuovi meccanismi, può farli sentire 'utili' piuttosto che sentirsi un peso per genitori e medici. Coccolarli può dar loro un motivo in più per trovare forza interiore e consapevolezza di sè perché amare fa sentire amati, fa stare bene. Incrociare i loro sguardi, sentire il respiro caldo, quasi materno, sulla loro pelle, accarezzare i loro crini può far vibrare corde che nessuno mai ha toccato prima d’ora, puó far battere il loro cuore più forte”.

“L'iniziativa organizzata da 'Due Zaini e un Camallo' ed Equus Lab – spiegano il sindaco Luca Lettieri e l'assessore ai servizi sociali Manuela Zunino – ha un doppio valore. Da un lato, si inserisce all'interno del progetto di promozione turistico-sportiva portato avanti da Luca Riolfo e Valentina Staricco a livello comprensoriale e che mira a far conoscere il nostro territorio attraverso camminate urbane e non e la promozione delle sue bellezze naturalistiche e gastronomiche; dall'altro, ha una importante valenza sociale: la pet-therapy resa possibile da Malvina Abbattista permette agli ospiti della nostra residenza protetta e ai ragazzi del Falcone di vivere un'esperienza di forte impatto emotivo, in grado di avere importanti positive ricadute sulla loro condizione psicologiche. Ringraziamo Luca, Valentina e Malvina per aver organizzato questa doppia iniziativa”.

“Equus Lab non è un centro ippico – spiega ancora Malvina Abbattista – Da noi non ci sono selle ne finimenti, non siamo una fattoria, gli animali vivono tutti insieme, in branco. Quando dico 'siamo' intendo io e loro, perché a gestire tutto sono rimasta la sola. La sede dell’Asd corrisponde alla mia residenza, gli animali li vedo dalla porta di casa. Vivo in simbiosi con loro, ma non sono 'un’invasata'. Rispetto i miei animali e loro riconoscono in me la figura del capo branco. Qui accogliamo tutti, tutti i generosi di cuore. Ho visto gli scettici ricredersi, i timidi prendere iniziativa, gli audaci ridimensionarsi. Io godo di ottima salute, i miei nonni vivono insieme nella loro casa. Detto ciò, mi ritengo fortunata per molti aspetti soprattutto per tre fattori: sapere cosa mi rende felice, sentire la necessità di condividerla con altri, avere la determinazione per portare a termine questa missione”.

La collaborazione tra “Due Zaini e un Camallo” e Equus Lab di Malvina Abbattista vede anche l'affiancamento di Pamela Rossignolo, insegnante yoga certificata Csen, la quale ha contribuito alla buona riuscita dell'evento arricchendolo anche di utili consigli e dimostrazioni di alcuni esercizi per mantenersi attivi e in forma.

“Crediamo molto nel nostro operato e abbiamo 'fame'di condivisione di esperienze che, quando non possono essere effettuate direttamente sul campo nel quale operiamo di solito (boschi, fattorie didattiche, sentieri e monti) giungono 'a valle' direttamente nei centri città. Potrebbe essere una collaborazione nuova, potrebbe essere una nuova esperienza e potrebbe essere un modo per non lasciarci più”, concludono Malvina Abbattista, Luca Riolfo, Valentina Staricco e Pamela Rossignolo.

“Abbiamo cercato di dare ai nostri anziani ricoverati nella casa di riposo un momento di svago, del resto la pet therapy ha una qualità importantissima - ha dichiarato Gianluigi Bocchio, vicesindaco di Loano - gli anziani in questa casa di riposo sono curati e hanno momenti sicuramente di svago, abbiamo cercato anche di fare una cosa all'aperto per contribuire a rasserenare i loro momenti di permanenza nella nostra residenza protetta: direi che l'iniziativa ha avuto successo. Siamo stati anche graziati dal tempo perché se la giornata fosse stata piovosa ci sarebbero stati dei problemi, invece così gli anziani hanno preso anche un po' di sole che contribuisce alla salute in questo ambiente che cerchiamo sempre di portare al meglio”.