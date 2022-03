Sanità territoriale, Arboscello (Pd): “Presidente Toti, ‘faccia sognare’ anche i savonesi: ‘cascasse il mondo’, apriamo il Centro Ictus al San Paolo!”

“In questi giorni il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Toti ha fatto dichiarazioni forti sul futuro dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, promettendo la riapertura del Punto Nascite ‘cascasse il mondo’. Avendo lavorato molto per questa causa, sono soddisfatto degli impegni assunti sul Ponente savonese e monitorerò che quanto annunciato venga mantenuto. Il primo aspetto da verificare sarà quello della disponibilità di personale sanitario, per non ritrovarci con strutture aperte ma senza servizi, a causa della cronica mancanza di medici e infermieri. Ora ci aspettiamo lo stesso impegno negli altri territori provinciali, a partire dal capoluogo”. Così Roberto Arboscello, consigliere regionale Liguria XI Legislatura (Pd), due giorni dopo l’incontro tra il presidente Toti e l’Amministrazione comunale di Pietra Ligure.

“Caro presidente e assessore Toti – continua il consigliere Pd Arboscello - i savonesi aspettano ormai da troppo tempo segnali concreti e tangibili. I savonesi vorrebbero sentire al più presto la frase ‘cascasse il mondo, apriamo il Centro Ictus all’Ospedale San Paolo di Savona’. Un servizio che viene negato e rimandato da oltre 6 anni” .

“Caro Presidente ‘faccia sognare’ anche i savonesi, per una volta con un impegno che sappia più di certezza che di promessa”, conclude Arboscello.