Alassio piange la logopedista Romina Spitale

Alassio piange Romina Spitale, rinomata logopedista di 51 anni che si è spenta dopo una lunga battaglia contro un male che non le ha dato scampo. Originaria di Alassio, ma residente a Laigueglia, la donna lascia il marito Alessandro, i due figli Neve e Tobia, i genitori Paola ed Emilio e i fratelli Davide e Massimo.

Moltissimi i messaggi di cordoglio di amici e colleghi pervenuti alla famiglia in queste ore così pesanti. Particolarmente commosso il ricordo del fratello Davide su Facebook: “Ti voglio ricordare così, donna, che stai lottando con la ‘ bestia’, ma sempre pronta a dare conforto agli altri e con un sorriso forte e genuino che solo tu sai dare. Mi hai insegnato molto, soprattutto il dono dell’amore in famiglia. Sapere di non averti intorno è dilaniante, ma sono certo che lassù, insieme ai tuoi pari (perché tu sei un angelo vero) darai lezione su come rendere allegre le giornate”.

Questa sera, venerdì 11 marzo alle 20.30 verrà recitato il rosario nella chiesa di Sant’Ambrogio ad Alassio. Nella stessa chiesa, sabato 12 marzo alle 15.45, verranno celebrati i funerali.