Cairo, chiuso contenzioso con Telecom: accordo per un nuovo progetto di videosorveglianza

Chiuso il contenzioso tra il comune di Cairo Montenotte e la Telecom iniziato nel lontano 2009: "Con deliberazione n. 34/2009 dell’allora giunta Briano era stato approvato un progetto di tele-gestione di videosorveglianza e risparmio energetico dell'illuminazione pubblica per un importo pari a 621.334,00 euro" spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.

"Successivamente era stato firmato con Telecom il contratto di leasing relativo. Un affidamento che un anno dopo con deliberazione n. 44/2010 della stessa giunta Briano era stato revocato a fronte dei dubbi di carattere tecnico da parte degli uffici con il conseguente ricorso da parte dell'azienda".

"Prima il TAR (2013), poi il Consiglio di Stato (2020), avevano accolto il ricorso, annullando di fatto la revoca dell'affidamento. Dall'allora è iniziata una lunga trattativa che finalmente ha raggiunto il termine con l’accettazione della novazione contrattuale da parte di Telecom attraverso lo scioglimento del contratto originario e la ricontrattualizzazione di un nuovo progetto" prosegue.

"Il nuovo contratto ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma Smart City Control Room (ICT) per una spesa complessiva di € 370.060,00 oltre IVA. Nel dettaglio, il progetto prevede una piattaforma SCR, il monitoraggio dei varchi di accesso al centro storico, nonché del parcheggio interrato e dell'l'alveo fluviale (e rischio esondazione), schemi informativi, l'implementazione della videosorveglianza e delle videocamere per la lettura delle targhe anche nelle frazioni e l'allestimento dalla sala consiliare a Palazzo di Città" conclude Ghione.