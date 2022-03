Processo Tirreno Power, il consulente della difesa: "Dalle centraline non era stato registrato un superamento dei limiti igienico-sanitari"

Proseguono le audizioni dei consulenti della difesa in Tribunale a Savona all'interno del processo su Tirreno Power che vede imputate 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

Le critiche del consulente, il biologo e professore ordinario di igiene Giorgio Gilli, sono state mosse principalmente alle indagini effettuate dai consulenti della Procura sul monitoraggio lichenico e si è concentrato sull'utilizzo delle centraline sia della centrale vadese che di Arpal presenti sul territorio dal 2006 al 2014.

"Se dovessi illustrare i dati ai miei concittadini non potrei che dire che i monitoraggi non hanno messo in evidenza una non conformità, i dati sono stati diffusi da diverse centraline che rappresentano, con tutti gli errori possibili, con le incertezze determinate, una rete talmente ampia che non ha visto verificata nessuna criticità" ha detto Gilli.

"Le concentrazioni riscontrate in tutte le centraline restituiscono valori per tutti i parametri, tali da classificare l'aria esaminata come di qualità più che sufficiente - dice nelle sue conclusioni il biologo torinese - nell'arco di numerosi anni di osservazioni non si registrano superamento deli limiti tabellari con significato igienico sanitario. A poco servono eventuali critiche su sforamenti giornalieri delle concentrazioni stabilite perché queste ultime sono consentite ma calmierate da un numero massimo di sforamenti annui".

Il consulente della difesa si è concentrato poi sull'utilizzo dei licheni e sul monitoraggio.

"Non è giustificato l'impiego di questi organismi biologici, poiché non forniscono informazioni né aggiuntive né sostitutive rispetto al dato ottenibile con altri sistemi di campionamento (es. centraline) previsti dalla normativa, né dati confrontabili con i valori di riferimento ufficiali - ha proseguito - ancora una volta si conferma come l'uso dei licheni con una capacità di accumulo parziale e variabile non è esercizio, per le attuali conoscenze scientifiche, applicabile per una valutazione della qualità dell'aria. Una eventuale associazione tra la ricaduta di un inquinante e la correlazione con la concentrazione di metalli sui licheni potrebbe essere il risultato di una pura associazione statistica essendo impossibile dimostrarne una plausibilità biologica".

"I licheni operano in modo prevalentemente passivo quindi in modo simile ad un deposimetro. Nella pratica il metabolismo lichenico prende parte ad un'attività di accumulo solo marginalmente" ha concluso Gilli.