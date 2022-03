Autostrade, Mai e Brunetto (Lega): "Approvata mozione su realizzazione Albenga-Carcare-Predosa, minoranza spaccata"

"Cantieri infiniti e carenza infrastrutture in Liguria con forti disagi per gli utenti, ormai ostaggi di autostrade, e gravi perdite per il nostro tessuto economico. Pertanto, è indispensabile implementare la rete viaria così da garantire un idoneo sfogo a persone e merci". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Brunello Brunetto.

"L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato la mozione della Lega che impegna la giunta regionale a intraprendere ogni azione utile alla realizzazione della bretella Albenga-Carcare-Predosa promuovendo da subito l’avvio della tratta Carcare-Pedosa sulla base dello studio di fattibilità già depositato presso il comune di Cairo Montenotte e, allo stesso tempo, iniziando la progettazione del collegamento tra Carcare e la costa con verifica della fattibilità dell’ipotesi Carcare-Feglino, che ridurrebbe l’impatto ambientale e diminuirebbe di 20 chilometri il tracciato e quindi i costi e i tempi dell’opera".

"In tal senso, occorre incentivare un protocollo d’intesa con Regione Piemonte, con la quale c’è già un dialogo in corso. Spiace constatare che la minoranza non sia tutta favorevole a questa infrastruttura e si sia spaccata in aula durante il voto sulla mozione" concludono.