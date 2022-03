Borghetto, la riqualificazione del centro storico passa dal bando “Attratività dei Borghi” (FOTO)

Il Comune di Borghetto ha partecipato al bando “Attratività dei Borghi” con un insieme di progetti di rigenerazione sociale e culturale strettamente connessi alla riqualificazione di alcuni edifici comunali situati nel centro storico del paese.



Casa Rossa detta anche Torre Rossa, ex Forno Civico ed ex Municipio sono i tre edifici in cui sono previsti interventi volti alla realizzazione di spazi dedicati a esposizioni museali, laboratori artistici, sale conferenze, aule multimediali di promozione del mare e del territorio, vetrine per i prodotti tipici agroalimentari e uffici destinati a diventare dei veri e propri portali di collegamento con il Parlamento Europeo e in particolare con gli Uffici UE che si occupano dei bandi sia per gli Enti pubblici che per i privati.



Infatti, il progetto proposto nell’ambito del bando del Ministero della Cultura avrà anche come obbiettivo la creazione del marchio “Borgo Europa” proprio per sottolineare l’impronta sovranazionale che è il filo conduttore di tutti gli interventi proposti. Gli spazi realizzati nei tre edifici potranno essere messi a disposizione, oltre che ai ragazzi delle scuole locali, anche a studenti provenienti dall’estero e ad artisti di fama europea nell’ambito di iniziative internazionali.



"Quello elaborato di concerto con gli uffici comunali è un progetto molto ambizioso - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - che ha molteplici finalità. Abbiamo pensato ad un modello in cui gli edifici storici attualmente in stato di abbandono non solo verranno resi alla collettività ristrutturati e perfettamente fruibili ma diventeranno anche centri attivi in cui svolgere plurime attività creando flussi turistici anche in bassa stagione e innescando, si spera, le condizioni per una rinascita sociale e commerciale del nostro centro storico che potrebbe generare ulteriori ricadute virtuose anche nel resto del paese. Ogni edificio avrà un allestimento studiato in funzione di un ben definito percorso turistico - culturale tra gli edifici stessi".



"Il cuore di tutto il sistema sarà l’ex Forno Civico intorno al quale graviteranno le attività realizzate sia presso Torre Rossa che presso l’ex Municipio. Non abbiamo trascurato nulla, puntando su tutte le nostre eccellenze dalle famose pesche di Borghetto al mare che da anni può fregiarsi della Bandiera Blu, passando per il parco urbano del Monte Piccaro meta degli appassionati di outdoor, per finire con il sistema bibliotecario della Val Varatella realtà consolidata da anni e autentico punto di partenza per tendere a uno sviluppo di promozione culturale di livello europeo" ha concluso Canepa.



I lavori di ristrutturazione previsti, relativi ai tre edifici che costituiscono il punto di partenza per il successivo sviluppo delle attività turistico-culturali, hanno un costo complessivo di c.ca 1.500.000 € e costituiscono il primo step di un progetto ancora più ampio che prevederà anche il coinvolgimento e la riqualificazione di Palazzo Elena Pietracaprina e Palazzo Marexiano.