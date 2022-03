Festa patronale Savona, il corso serale del "Boselli Alberti" visita il Santuario di Nostra Signora della Misericordia

"Abbiamo deciso di omaggiare il Santuario di N.S. di Misericordia, con una visita a ridosso della festa patronale del 18 marzo, per far sentire la vicinanza del mondo scuola in un momento così complicato al luogo del cuore e dello spirito della nostra Savona, tra le difficoltà legate dell'alluvione di Settembre ed al protrarsi dell'emergenza sanitaria". Cosi commentano dall'Istituto Boselli Alberti di Savona.

Gli alunni e gli insegnanti del corso serale, all'interno del progetto Agorà, hanno potuto ammirare i tesori d'arte e spiritualità: la Basilica edificata sul luogo dell'apparizione della Vergine e gli altri edifici della Piazza quali il Palazzo delle Azzarie e l'Ospizio dei Poveri, accolti dal Rettore, dall'artista Imelda Bassanello e dall'Associazione Aiolfi.