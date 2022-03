Gli adolescenti della diocesi si preparano all'incontro con il Papa

Domenica 20 marzo alle ore 15:30 nei locali della Parrocchia San Paolo Apostolo, nell'Oltreletimbro, si ritroveranno gli adolescenti della diocesi di Savona-Noli che parteciperanno all'incontro nazionale con papa Francesco "Seguimi" (Gv 21,19), in programma nel pomeriggio del Lunedì dell’Angelo in piazza san Pietro in Vaticano.

In quell'occasione i ragazzi saranno accompagnati personalmente da monsignor Calogero Marino: "Desidero stare alcune ore con loro ed esprimere loro la vicinanza della nostra Chiesa", spiega il vescovo. L'evento avrà il suo momento clou nel dialogo tra i giovani e il Santo Padre, seguito da una veglia di preghiera, con l’ascolto e la meditazione del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni.

Il pellegrinaggio sarà un’esperienza di comunione fraterna. Il logo, l’ICHTUS, raffigura un pesce formato da tanti cerchi azzurri disposti intorno alla croce - occhio. Con la sua forma vitale nuota nel mare della storia degli uomini, solcando le onde con fiducia. L'arancione della croce rimanda al sole della Pasqua mentre i cerchi evocano le gocce d’acqua memoria del Battesimo e fonte di unità. Il titolo dell'incontro richiama la sequela, ovvero la ricerca del senso della propria esistenza, che si rinnova nella comunione dei fratelli e delle sorelle con il Padre nell’Amore del Figlio.