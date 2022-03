Piaggio Aero, Fim Cisl Savona: "Ribadita la necessità che il MISE confermi la valutazione di un piano B in merito alla vendita"

" La Senatrice ha confermato la conclusione dell'iter burocratico da parte del ministero della difesa di sblocco delle commesse già assegnate per ulteriori velivoli P.180 che permetterà l'avvio delle produzioni anche per i lavoratori di LaerH, per i quali abbiamo sottolineato che debbano essere ricompresi all'interno degli assetti Piaggio - aggiunge Mara - Ci è stato confermato da parte della Senatrice il suo interessamento nei confronti del MISE al fine di poter ottenere l'incontro più volte richiesto, l'avvocato Nicastro ha precisato l'assoluta trasparenza e conoscenza da parte del MISE della nostra situazione. Da parte Fim abbiamo ribadito la necessità che il MISE confermi la valutazione di un piano B in merito alla vendita che magari preveda l'intervento da parte dello stato con un eventuale partner industriale ".

"Abbiamo segnalato la necessità di procedere celermente nella procedura vista la perdita di know how per uscita di personale che non può essere reintegrato con assunzioni e la necessità di poter procedere ad investimenti in nuove tecnologie o prodotti che l'Amministrazione straordinaria ovviamente non può effettuare" ha infine concluso il segretario Fim Cisl Savona.