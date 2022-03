Spotorno e gli "ungulati urbani". L'Amministrazione chiede aiuto alla Regione: "Siamo esasperati" (FOTO e VIDEO)

Una sorta di emergenza per cui, secondo l'Amministrazione, è indispensabile un intervento urgente da parte degli enti responsabili, "non avendo il comune le competenze necessarie" spiega il vicesindaco Marina Peluffo, che nelle scorse ore ha presentato una formale richiesta di intervento al Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-Ambientale.

"Chiediamo intervengano dandoci una mano, siamo in difficoltà su come muoverci ed esasperati. Serve un intervento urgente alla Regione che è gestore della fauna selvatica - continua il vicesindaco - In passato abbiamo provato con alcune gabbie in acciaio intorno ai bidoni che però in alcuni casi si sono rivelate insufficienti per l'abilità e la forza dei cinghiali che col muso sono riusciti comunque a ribaltarne il contenuto. Stanno distruggendo anche il verde delle aiuole come all'ingresso est del paese dove sono state buttate all'aria le ultime piantumazioni di fiori".

"La preoccupazione è anche per le persone - aggiunge Peluffo - perché parliamo di animali dalle importanti dimensioni".

Su a cosa sia dovuta la loro presenza così vicino alle case e alle attività commerciali resta una questione ancora tutta da decifrare, con qualcuno che addirittura associa tutto ciò alla presenza nell'entroterra di lupi. Certo è però che una soluzione va trovata per la sicurezza di tutti. Animali compresi.