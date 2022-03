Inchiesta su Ata per bancarotta fraudolenta, il Pm Pelosi chiede l'archiviazione per Garassini e Debenedetti

Archiviazione per Alessandro Garassini e Matteo Debenedetti ma rinvio a giudizio invece per Sara Vaggi, Luca Pesce, Giancarlo Zanini, Paolo Grondona, Roberto Pizzorno e Marco Ravera.

Queste le richieste del Procuratore della Repubblica Ubaldo Pelosi che aveva avviati nelle indagini per bancarotta fraudolenta per alcuni ex membri del cda e del collegio sindacale di Ata, la municipalizzata del comune di Savona che gestisce la raccolta rifiuti, attualmente in concordato preventivo.

Se per l'ex presidente e amministratore delegato dal 2016 al 2020 è stata stralciata la posizione, non sarà così per il passato consiglio di amministrazione, l'ex presidente dal 2011 al 2016 Vaggi, l'ex direttore generale Pesce dal 2013 al 2016, il consulente amministrativo Zanini e Grondona, dal 2008 al 2016 presidente del collegio sindacale e gli ex componenti del cda Pizzorno e Ravera.

Secondo il Procuratore Capo nei bilanci dal 2013 al 2015 sarebbero stati esposti fatti non rispondenti al vero con lo scopo di avere un ingiusto profitto. Al centro ci sarebbero le operazioni legate alla discarica Passeggi, il park del Sacro Cuore, la chiusura della discarica di Cima Montà oltre ai forni crematori.