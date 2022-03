Lutto a Borgio Verezzi per la scomparsa di Pier Giacomo Causa

Borgio Verezzi piange la scomparsa, all'età di 76 anni, dello storico volontario di Protezione Civile e Croce Bianca Pier Giacomo Causa.

Proprio a Borgio, negli anni '70, fu gestore dei bagni Sirena dopodiché si è dedicato all'attività di idraulico.

Così lo ricordano il sindaco Renato Dacquino e l'amministrazione comunale: "Pier Giacomo Causa ci ha lasciati. Una breve malattia e ci ha lasciati, più soli, amareggiati e increduli. Per ognuno di noi è stato tante persone, tutte vive, concrete e mai banali. Presenza forte nel turismo con i suoi bagni marini, attento al rispetto della costa e delle acque; pronto a gioire della vita, unico nel confrontarsi con idee forti e oneste. Tante altre attività hanno caratterizzato il suo percorso, ma è bello ricordarlo quando scendeva in campo, con la passione del calcio giocato sempre con lealtà e generosità. Qualità che lo hanno poi portato all'impegno con la Protezione Civile e con la locale Croce Bianca, dove era sempre presente, appassionato e concreto. Pier Giacomo non è più fra noi ma ci lascia un messaggio forte: la vita è bella e va vissuta al massimo, cercando di renderla ogni giorno migliore per tutti, donando quello che abbiamo e che siamo. Grazie Pier per il tuo esempio, un grande abbraccio da Borgio Verezzi".

"In rispetto del volere della famiglia abbiamo atteso fino ad oggi in composto silenzio nel tuo ricordo ma il vuoto incolmabile che hai lasciato non sarà facile da riempire ed il tuo ricordo indelebile ci spingerà ogni giorno, passo dopo passo, ad andare avanti - si legge sulla pagina Facebook della Croce Bianca di Borgio - 'Quello che facciamo per noi muore con noi. Quello che facciamo per gli altri e per il mondo rimane ed è indelebile'. Ci hai lasciato in breve tempo, troppo breve, con mille idee e mille progetti ancora in sospeso. Li porteremo avanti anche nel tuo nome mentre tu, da lassù continuerai a discutere con Antonio e Sergio. Ciao P.G.".