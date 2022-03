Albenga, un "pensiero" speciale per il canile: gli studenti di Colzate (Bg) "adottano" i pelosi abbandonati

La classe 5° della Scuola Primaria di Colzate (Bergamo) “adotta” il Canile di Albenga.

Un’iniziativa che parte dal cuore della maestra Vera A. Bonaita di Vertova (Bergamo) che, seguendo anche la pagina Facebook del Canile di Albenga, ha deciso di sensibilizzare i suoi alunni sul tema dell’abbandono degli animali e sull’adozione consapevole presso i canili.

I bambini hanno preso subito a cuore la causa, ognuno di loro ha scelto uno o più ospiti del canile, ha fatto un disegno e descritto il cagnolino prescelto.

Il materiale, insieme a una donazione economica, è stato inoltrato al Comune di Albenga che ha accolto con piacere l’iniziativa.

Fanno sapere dal Comune: “Riteniamo fondamentale che nelle scuole si educhi al rispetto degli animali. Nel nostro piccolo cerchiamo di dare il meglio ai cani ospitati presso il canile comunale: non manca buon cibo, cure veterinarie e mille attenzioni da parte dei dipendenti e volontari che si prodigano per loro. Il canile dovrebbe essere un luogo di passaggio per i cani, purtroppo per alcuni di loro non è così ed esso diventa 'casa'. Siamo felici che questo impegno e amore sia trapelato e vi abbia spinto a questa bellissima iniziativa”.

L’assessore all’ambiente Gianni Pollio aggiunge: “L’assessorato all’ambiente è sempre pronto a dare voce a queste iniziative benefiche che sono davvero lodevoli. Abbiamo preso contatti con la scuola per iniziare una collaborazione con i bambini che sono molto sensibili alla qualità della vita degli ospiti del nostro canile, struttura all'avanguardia e ben tenuta grazie all’impegno dell’impiegata che vi lavora, dai responsabili dell’ASL e dall’Enpa che aiuta nella gestione della socialità dei cani”.