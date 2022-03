"Abbracciamo l'ospedale" di Cairo, il 9 aprile la manifestazione promossa dal comitato sanitario: svelato il percorso

"Abbracciamo l'ospedale" di Cairo Montenotte. Il comitato sanitario locale Val Bormida ha svelato il percorso della manifestazione in programma il prossimo 9 aprile.

Questo il programma: appuntamento alle ore 14.30 in piazza della Vittoria. A seguire è prevista una breve presentazione sul tema effettuata da tre rappresentanti della compagine sociale che hanno formalizzato il documento unitario.

Percorso del corteo: piazza della Vittoria, via Roma, corso Italia, corso Mazzini e corso Dante Alighieri, dove ogni partecipante si affiancherà girando sulle vie che formano il perimetro dell'ospedale (via Giuseppe Ferraro, corso Martiri della Libertà, via Artisi) per ricongiungersi in corso Dante Alighieri.

L’obiettivo della manifestazione? Ribadire la necessità di avere quei servizi sanitari necessari per salvare la vita ai valbormidesi attraverso la qualifica di ospedale di area disagiata.

Il comitato sanitario locale si raccomanda di adottare tutte le prescrizioni in essere, atte a garantire il rispetto delle normative Covid. Non sono ammessi simboli/slogan, né alcun riferimento a formazioni partitiche.