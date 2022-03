Masone, bikers protestano contro le limitazioni per la peste suina durante la Milano-Sanremo (FOTO)

Si sono dati appuntamento a Masone, nei pressi dell'autostrada in piazza Isolazza, lungo il percorso della Milano-Sanremo per chiedere aiuto e protestare contro i provvedimenti per il contrasto della Peste Suina.

Sono le associazioni e i comitati spontanei del territorio, tra cui i Rude Bikers, che chiedono l'intervento contro i provvedimenti che si stanno colpendo l'entroterra e tutte le attività collegate all'outdoor.

Trattori, striscioni e cartelli, slogan e un nutrito gruppo di manifestanti per un presidio pacifico.

Dalla richiesta al commissario straordinario Angelo Ferrari di "battere un colpo", a "Cinghiali please...suicidatevi" passando per "No metodi ecologici, Sì abbattimenti" e lo striscione "Peste suina, no alle chiusure, uccidono l'outdoor".

Ed è proprio questa la motivazione della protesta, perché dallo scorso 7 gennaio i sentieri sono stati chiusi con una zona rossa che comprende alcuni comuni nell'entroterra genovese e savonese e del basso Piemonte.

Ora si attendono risposte importanti dal Governo e dallo stesso commissario sull'allentamento dei divieti.

Nel frattempo molti sindaci e amministratori, che sono scesi in strada insieme alle associazioni (diversi i primi cittadini sia del genovese che del savonese presenti oltre al deputato Edoardo Rixi e al senatore Francesco Bruzzone), attendono segnali necessari per poter così "far respirare" le attività del territorio.