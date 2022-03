Pietra, il regalo di nozze? Un ventilatore polmonare per il Santa Corona: "Il minimo per ringraziare chi da marzo 2020 non si è mai fermato"

"Con la semplicità che li contraddistingue, ieri mattina, Margherita e Davide hanno donato alla Rianimazione - Terapia intensiva dell’ospedale Santa Corona un ventilatore polmonare. Il loro regalo di nozze". A dare notizia di una bella storia di generosità è Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"A ricevere il prezioso strumento, un 'top di gamma' come lo ha definito il dott. Pirozzolo, il Direttore generale dell’ASL 2 dott. Marco Damonte Prioli, il Direttore f.f. del Reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. Ponente - Pietra Ligure dott. Roberto Pirozzolo unitamente al dott. Giorgio Barabino, primario del reparto fino a poche settimane fa, e la dott.ssa Valeria Faccio della Direzione Sanitaria - aggiunge De Vincenzi - Come sindaco, partecipare ad un momento pregno di significato come questo è sempre molto bello, condividerlo come amico, perché Margherita e Davide sono più che amici, è semplicemente meraviglioso. È un ringraziamento. È una testimonianza tangibile di fiducia. È un gesto che si porta dietro tanto, tantissimo. È un gesto stupendo che lascio a loro raccontare. Grazie Margherita e Davide".

"Dopo la pandemia, scegliere di 'ringraziare chi, dal marzo del 2020, non si è mai fermato' ci è sembrato il minimo - svelano i neosposi - Non solo perchè il Covid è stata una brutta esperienza che ci ha coinvolto in prima persona, ma anche perchè in quei mesi di incertezza abbiamo compreso l'importanza e la fortuna di avere una struttura ospedaliera vicina. Vicina a casa, perchè anche la sola idea di essere poco distanti è di conforto. Vicina alle persone, perchè composta da medici, infermieri ed o.s.s. che, nonostante la paura e la fatica, non hanno mai perso il coraggio di svolgere il loro lavoro, con grande umanità. Abbiamo quindi colto l'occasione del nostro matrimonio per fare 'da tramite' e concentrare le forze di molti in un unico gesto. In questa donazione ci sono infatti tutti i nostri amici: tutte quelle persone che, condividendo lo spirito di questa scelta, ne hanno preso parte con grande generosità".