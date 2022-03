Traffico in tilt sulla A10: ambulanza bloccata all'altezza di Celle Ligure (FOTO e VIDEO)

Ennesima giornata da incubo sulle autostrade liguri. Attualmente sono 7 i km di coda, causata dai lavori, segnalati tra Savona e Varazze in direzione Genova.

Tra i disagi arrecati dal traffico bloccato, anche le difficoltà di circolazione per i mezzi di soccorso come testimoniato dalle immagini che hanno immortalato un'ambulanza proseguire con difficoltà tra le auto in coda all'altezza di Celle Ligure.

Scene poco edificanti per il nostro territorio, che purtroppo sembrano essere ormai all'ordine del giorno.