BBBell: al via la seconda campagna pubblicitaria dedicata ai privati "BBBell Extreaming" con un nuovo soggetto grafico tutto al femminile e il nuovo profilo internet a 100 Mega

È on air da lunedì 21 marzo la nuova campagna pubblicitaria di BBBell, azienda TLC per la connessione internet e la telefonia fissa leader nel Nord Ovest, rivolta al target consumer.

Firmata da Barabino & Partners, che ne ha curato anche la pianificazione e che segue da nove anni la comunicazione integrata dell’azienda, la campagna prosegue fino a fine maggio ed è declinata sia per il mezzo online che offline, con l’integrazione delle affissioni dinamiche quale miglior mezzo comunicativo itinerante per le aree più interne dell’entroterra ligure.

La nuova campagna va in continuità rispetto a quella precedente, riprendendo il claim “BBBell Extreaming” e i temi già esplorati con una grafica tutta al femminile. In particolare la nuova creatività valorizza la velocità della linea internet, estremamente performante sia in download - con valori fino a 100 Mega in FWA e 1 Giga in FTTH - che in upload - con valori fino a 10 Mega in FWA e 300 Mega in FTTH - , adatta ad attività di streaming TV e film in HD, gioco online, lavoro da casa e in cloud, e molto altro, la sua convenienza, a un prezzo fisso valido per sempre e la sua capacità di essere presente ovunque, in città o in campagna, al mare o in montagna.

Il vero elemento di novità è la nascita dei profili a 100 Mega, reali e ovunque, che l’azienda torinese è in grado di offrire con una connessione internet e telefonia dalle massime prestazioni ad un prezzo vantaggioso per il mercato domestico.

Entrando più nel dettaglio, BBBell ha previsto nelle prossime settimane importanti investimenti in ambito pubblicitario con una ricca programmazione pianificata sia online che offline: attività di Programmatic e AdSearch su Google, spot su radio locali, sulla piattaforma musicale Spotify, banner online su testate locali e nazionali e social media (Facebook, Instagram, LinkedIn). Inoltre la campagna adv BBBell sarà visibile sugli autobus pubblici dell'area di Genova, Savona e Imperia per una comunicazione ancor più capillare e visibile sul territorio ligure.