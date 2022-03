Ricorso al Tar di Iren e Sat, interpellanza di Arecco e Giusto (FdI): "Si mette a rischio la sopravvivenza della società"

Un'interpellanza per richiedere al sindaco Marco Russo e all'assessore Barbara Pasquali chiarimenti in merito al ricorso presentato da Iren e Sat sull'esito della gara per l'acquisizione del 49% della Newco che subentrerà ad Ata.

A presentarla i consiglieri i Fratelli d'Italia Massimo Arecco e Renato Giusto.

"La notizia in questione riveste una importanza fondamentale per ATA, in quanto potrebbe avere considerevoli ricadute economiche per la società partecipata, con relativo allungamento delle procedure previste, mettendo addirittura a rischio di sopravvivenza la società - dicono i consiglieri di FdI - si chiede quindi che il sindaco, oppure un Assessore delegato, riferiscano dettagliatamente e con la massima urgenza al Consiglio comunale".

Arecco e Giusto chiedono quindi "quali sono state le modalità e i criteri con i quali amministrazione ha gestito le procedure della gara d'appalto; il contenuto del ricorso depositato al TAR; la modalità con cui, nel frattempo, verrà gestita l'emergenza dei rifiuti in città, visto l'inevitabile allungamento dei tempi per l'affidamento; i costi aggiuntivi previsti; le eventuali ricadute occupazionali negative, che potrebbero esserci per i lavoratori di ATA".

Nel frattempo il comune ha affidato l'incarico difensivo per il ricorso al Tar all'avvocato Corrado Mauceri.