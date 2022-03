Coronavirus, in Liguria 615 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Ospedalizzati: 266 (+9); 10 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 30 (+1); nessuno in terapia intensiva (-1)

Asl 2 - 56 (+2); 3 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 48 (-3); 3 (=) in terapia intensiva

Galliera - 40 (-1); 1 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 31 (+4); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (+1); 2 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 27 (+5); nessuno in terapia intensiva

* 2 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)