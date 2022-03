Alassio, carabinieri in cattedra alle Ollandini. Tra cronaca ed educazione civica, hanno spiegato anche come si diventa carabiniere

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Alassio, vicini di casa dell' istituto Ollandini, ora situato struttura del Don Bosco, sono saliti 'in cattedra' nelle terze classi sezioni C e D.

Accolti dai rispettivi insegnanti di musica e scienze, in un clima pieno di curiosità e interesse, i carabinieri hanno tenuto un piacevole incontro, animato dalle tante domande formulate da ragazzi e ragazze riguardo alcuni aspetti riguardanti fenomeni ultimamente rimbalzati dalla cronaca: il bullismo, il cyberbullismo, le baby gang.

Sono stati affrontati argomenti di educazione civica, il rispetto delle regole e il senso civico. Gli alunni e le alunne hanno dimostrato notevole interesse nei confronti degli argomenti, rappresentati con l’uso di un linguaggio didascalico da parte dei carabinieri, che per superare quella barriera che a volte si frappone tra la classe e l’ospite di turno, si sono seduti proprio in mezzo a loro, per dialogare con più franchezza e sciogliere quei dubbi, interrogativi e perplessità che senza motivo alienano la fiducia. In questo caso, al contrario, tanta simpatia da parte delle due classi, a cui è stato illustrato anche come diventare carabiniere.

La giornata è terminata con la foto di gruppo e l’invito a visitare la compagnia con il pretesto di un saluto veloce e una rapida chiacchierata di cortesia.