Aria Nuova per Albenga: "Ognuno è libero di dare il proprio contributo, l'ospedale è di tutti"

"Ringraziamo di cuore il movimento spontaneo pro ospedale per la precisazione fatta, ribadendo che anche noi nella raccolta firme ci teniamo a comunicare che questa iniziativa popolare nulla ha a che fare con le altre bellissime iniziative messe in atto e che speriamo continueranno a fare". Cosi commenta in una nota il gruppo Aria Nuova per Albenga

"Ognuno è libero di dare il proprio contributo come meglio ritiene perché l'ospedale è di tutti da parte nostra ogni iniziativa che verrà fatta è vista positivamente e non con toni polemici come qualcuno tenta di fare. Continueremo ancora con il nostro percorso e i comunicati inviati hanno sempre avuto la firma del nostro gruppo civico come promotore dell'iniziativa".

"Noi non siamo iscritti a nessun partito politico e chiediamo rispetto per i volontari che stanno aiutando e per i circa 3000 cittadini che hanno firmato fino ad oggi, cosi come noi rispettiamo tutti gli altri - conclude - Ribadiamo che chiunque abbia piacere può venire a firmare tranquillamente saremo ben lieti di accogliere tutti".