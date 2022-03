Covid, 2.290 i nuovi positivi in Liguria, 4 i decessi

Sono 2.290 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 15.729 tamponi effettuati tra molecolari (3.328) e antigenici rapidi (12.401). 250 i nuovi casi in provincia di Imperia, 337 a Savona, 1.248 a Genova e 441 a La Spezia. 14 invece, i casi riconducibili a persone la cui residenza si trova fuori regione.

In Liguria oggi il tasso di positività sale al 14,55% mentre i decessi avvenuti, tra giovedì scorso e ieri, sono in tutto quattro. All'ospedale di Albenga sono morti due uomini, di 92 e 95 anni, al San Martino di Genova un 79enne e all'ospedale di Sarzana una donna di 90 anni.

I DATI:

Tamponi processati con test molecolare: 2.360.920 (+3.328)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.712.103 (+12.401)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi: 382.312 (+2.290)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.485 (-25)

Casi per provincia di residenza:

Imperia 1.882 (-7)

Savona 2.623 (-8)

Genova 9.091 (-72)

La Spezia 2.993 (+53)

Residenti fuori regione o estero 378 (=)

Altro o in fase di verifica 518 (+9)

Totale 17.485 (-25)

Ospedalizzati: 271 (+5); 8 (+2) in terapia intensiva*

Asl 1 - 33 (+3); nessuno in terapia intensiva (-1)

Asl 2 - 58 (+2); 1 (-2) in terapia intensiva

San Martino - 44 (-4); 3 (=) in terapia intensiva

Galliera - 43 (+3); 1 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 30 (-1); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 29 (-1); 2 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 32 (+5); nessuno in terapia intensiva

* 1 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 17.197 (+42)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 359.636 (+2.311)

Deceduti: 5.191 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 45 (+2)

Asl 2 - 371 (-9)

Asl 3 - 772 (-92)

Asl 4 - 43 (+4)

Asl 5 - 108 (-19)

Totale - 1.340 (-116)

Dati sulle dosi di vaccino 29/3/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.531.163

Somministrati: 3.450.298

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 98%