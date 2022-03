Borghetto diventa caso di studio per una tesi di laurea per la Progettazione di Aree Verdi e Paesaggio

"Ne è scaturito un interessantissimo approfondimento sul parco fluviale dove è stata immaginata la creazione di un percorso a mobilità dolce lungo le sponde e nel paesaggio rurale, peraltro molto simile a quello presente nello studio di fattibilità commissionato dal Comune e proposto in Regione per essere finanziato e lo sviluppo di un'area multifunzionale con orti, giardini e strutture per la condivisione e la socializzazione - proseguono - Tutti noi faremo tesoro delle idee progettuali e dei numerosi spunti di riflessione emersi durante l’esposizione. Ringraziamo la dottoressa Sofia per aver scelto Borghetto per la sua Tesi con la certezza che le rimarrà sempre nel cuore. Con grande riconoscenza le auguriamo uno splendente futuro lavorativo".